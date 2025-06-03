В США раскрыли, что Украина скрыла ударом по российским аэродромам

Украина атакой на аэродромы Российской Федерации хочет отвлечь внимание от положения на фронте, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) американский военный эксперт и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик.
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