Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США раскрыли, что Украина скрыла ударом по российским аэродромам

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Украина атакой на аэродромы Российской Федерации хочет отвлечь внимание от положения на фронте, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) американский военный эксперт и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик.

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