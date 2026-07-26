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Россиянка загадала желание в день рождения и стала лотерейным мультимиллионером

Россиянка загадала желание в день рождения и стала лотерейным мультимиллионером

Жительница Краснодарского края стала лотерейным мультимиллионером, загадав желание в день рождения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».

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Комментарии
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Александр Конкин
Брехня, чистейшей воды! В нашей стране, выигрывают, родственники или владельцы данного лохотрона. Иных ещё никто не видел за всю историю лотереи...
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