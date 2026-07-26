Россиянка загадала желание в день рождения и стала лотерейным мультимиллионером

Жительница Краснодарского края стала лотерейным мультимиллионером, загадав желание в день рождения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».
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