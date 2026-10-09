Борьба со стрессом: какие книги о психологии читают россияне

Стресс остаётся самой распространённой для россиян причиной обратиться к психологу. В этом году его называли 53% клиентов сервиса «Ясно», приступы страха и тревоги — 44%, нестабильную самооценку — 42%.
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