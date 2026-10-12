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Аргументы и Факты

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Песков заявил о контактах с Баку по теме задержанных в 2025 году россиян

Песков заявил о контактах с Баку по теме задержанных в 2025 году россиян

Москва поддерживает контакты с Баку по вопросу россиян, задержанных в Азербайджане в 2025 году, и рассчитывает на скорое разрешение ситуации.

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