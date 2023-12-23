Артур не боится Бивола: «Это будет самый большой бой в моей карьере»

Британский боксёр Линдон Артур, который сегодня встретится с российским чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, заявил, что не обращает внимания на то, что считается аутсайдером этого поединка.
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