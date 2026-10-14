Трехлетний мальчик, пропавший в Амурской области, успешно найден живым в кукурузном поле. Его поисками занимался Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, после его исчезновения возле села Троицкое.
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