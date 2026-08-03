Согласно поступающим данным, ВКС РФ нанесли удар по ключевому автомобильному мосту в Славянске (координаты: 48.
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Согласно поступающим данным, ВКС РФ нанесли удар по ключевому автомобильному мосту в Славянске (координаты: 48.
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