Нынешний год ознаменован значимым событием для всей дорожной отрасли России: отмечается ее юбилей. История первой в стране дороги с твердым покрытием, соединившей Санкт-Петербург и Москву, насчитывает 280 лет – ее строительство было завершено в 1746 году.