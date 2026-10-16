Нынешний год ознаменован значимым событием для всей дорожной отрасли России: отмечается ее юбилей. История первой в стране дороги с твердым покрытием, соединившей Санкт-Петербург и Москву, насчитывает 280 лет – ее строительство было завершено в 1746 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны подтве...
- Г Президент Путин с...
- Минобороны подтве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым