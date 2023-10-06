Приставы забрали автомобиль у 22-летней должницы прямо на дороге в Новосибирске

Девушка задолжала 2,5 млн рублей. Если она вовремя их не заплатит, её машину продадут с торгов.Судебные приставы забрали автомобиль у 22-летней сотрудницы медорганизации из Бердска, остановив прямо на дороге.
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