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Приставы забрали автомобиль у 22-летней должницы прямо на дороге в Новосибирске

Приставы забрали автомобиль у 22-летней должницы прямо на дороге в Новосибирске

Девушка задолжала 2,5 млн рублей. Если она вовремя их не заплатит, её машину продадут с торгов.Судебные приставы забрали автомобиль у 22-летней сотрудницы медорганизации из Бердска, остановив прямо на дороге.

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