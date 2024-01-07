Канцлер Германии Олаф Шольц находится под растущим давлением депутатов, требующих разрешить поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus.
Депутаты двух партий ФРГ сочли необходимым удары по целям в России
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Немецкие власти дебилизируются на глазах: они не понимают, что ведут дело к третьей мировой. А в этом случае, не дай Бог конечно, первым ядерный удар огребет Германия, так как там расположены основные ядерные базы США в Европе, раньше всех она превратится в пепел. Может быть они этого и хотят?
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15 час.
Надежда Белугина
Думаю, Германия своим неимоверным страхом притягивает к себе этот удар. Слишком много об этом говорит и думает.
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9 час.
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