Депутаты двух партий ФРГ сочли необходимым удары по целям в России

АС

Александр Сысоев

Немецкие власти дебилизируются на глазах: они не понимают, что ведут дело к третьей мировой. А в этом случае, не дай Бог конечно, первым ядерный удар огребет Германия, так как там расположены основные ядерные базы США в Европе, раньше всех она превратится в пепел. Может быть они этого и хотят?