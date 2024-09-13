Звезда и смерть феминизма

Думала я, грешным делом, про Анналену Бербок, министра иностранных дел ФРГ. «Зачем?» — спросит читатель и будет прав: особа это неприятная и никчемная.
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