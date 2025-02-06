Первая пощёчина Киеву: Совбез Белого дома грубо пресёк мечты Зеленского

Похоже, что Киев получил от новых властей США первую серьёзную пощёчину, возвращающую в реальность. Совбез Белого дома без лишних церемоний пресёк мечты Владимира Зеленского об удачной сделке с Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии