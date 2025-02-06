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Царьград

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Первая пощёчина Киеву: Совбез Белого дома грубо пресёк мечты Зеленского

Первая пощёчина Киеву: Совбез Белого дома грубо пресёк мечты Зеленского

Похоже, что Киев получил от новых властей США первую серьёзную пощёчину, возвращающую в реальность. Совбез Белого дома без лишних церемоний пресёк мечты Владимира Зеленского об удачной сделке с Дональдом Трампом.

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