«Нетс» проиграли «Рэпторс» с разницей «-36». У команды 14 поражений в последних 17 матчах

«Нетс» в понедельник проиграли «Рэпторс» на домашней площадке с разницей «-36» – 97:133. У «Бруклина» 14 поражений в последних 17 матчах.

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