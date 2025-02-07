Маск призвал кардинально изменить программы вооружений США

Американский предприниматель и глава Департамента госэффективности США (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости полностью преобразовать программы вооружений Соединенных Штатов, иначе страна «проиграет следующую войну».
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