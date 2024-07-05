В мировой политике не утихают разговоры о переговорах России и Украины, однако одновременно с этим продолжают циркулировать слухи… Слухи о второй волне мобилизации: Чего ждать от СВО во второй половине 2024 года? .
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