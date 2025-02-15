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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о Кубке сильнейших: «Праздник спорта. Спасибо белорусам за прекрасную организацию, будем эту практику продолжать»

Соревнования проходят в Раубичах (Беларусь) с 15 по 23 февраля. Сегодня россиянка Наталия Шевченко победила в спринте.

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