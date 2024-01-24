Bloomberg: Трамп мчится к реваншу над Байденом в 2024 году после победы в Нью-Гэмпшире

Бывший американский президент набрал 55% голосов, а его главный конкурент Никки Хейли — всего 43,5%. Несмотря на поражение, Хейли пообещала продолжить борьбу, тем более что следующие праймериз будут в ее бывшей вотчине, Южной Каролине, где она была губернаторомДжо Байден заявил, что итоги праймериз свидетельствуют о том, что кандидатом в президенты США от республиканцев станет Дональд Трамп, пишет Bloomberg.