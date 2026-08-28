Экономист Капустина: размер компенсации зависит от срока задержки зарплаты

Эксперт Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина рассказала, как рассчитывается компенсация за задержку зарплаты и куда работник может обратиться, если работодатель не производит расчёт добровольно.
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