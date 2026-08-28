RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Экономист Капустина: размер компенсации зависит от срока задержки зарплаты

Экономист Капустина: размер компенсации зависит от срока задержки зарплаты

Эксперт Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина рассказала, как рассчитывается компенсация за задержку зарплаты и куда работник может обратиться, если работодатель не производит расчёт добровольно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии