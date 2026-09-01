Запад стал непосредственным соучастником терактов киевского режима, направленных против детей. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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