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Захарова: Запад стал соучастником терактов Киева, направленных против детей

Захарова: Запад стал соучастником терактов Киева, направленных против детей

Запад стал непосредственным соучастником терактов киевского режима, направленных против детей. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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