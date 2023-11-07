FESCO и Jiangsu International Freight Train будут совместно развивать контейнерные перевозки

Транспортная группа FESCO и китайская компания Jiangsu International Freight Train заключили соглашение о совместном развитии контейнерных перевозок из провинции Цзянсу (КНР) в Россию и в обратном направлении, говорится в пресс-релизе FESCO.
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