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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Химик» вышел в финал плей-офф ВХЛ, выбив «Югру» (4-1, 7:1 в 5-й игре). Фарм «Спартака» сыграет за Кубок Чемпиона России

Фарм-клуб «Спартака» сыграет в финале Кубка Чемпиона России с победителем серии «Динамо» Санкт-Петербург – «Торпедо-Горький» (3-2 после пяти игр).

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