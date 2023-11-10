Джейсон Шрайер рассказал о сложностях разработки Call of Duty Modern Warfare 3 В новом от...

Джейсон Шрайер рассказал о сложностях разработки Call of Duty Modern Warfare 3В новом отчете, опубликованном Bloomberg, говорится, что разработка Call of Duty: Modern Warfare 3 была завершена менее чем за полтора года, что практически меньше половины трех лет, обычно необходимых для производства игр серии.