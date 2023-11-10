НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Джейсон Шрайер рассказал о сложностях разработки Call of Duty Modern Warfare 3 В новом от...

Джейсон Шрайер рассказал о сложностях разработки Call of Duty Modern Warfare 3 В новом от...

Джейсон Шрайер рассказал о сложностях разработки Call of Duty Modern Warfare 3В новом отчете, опубликованном Bloomberg, говорится, что разработка Call of Duty: Modern Warfare 3 была завершена менее чем за полтора года, что практически меньше половины трех лет, обычно необходимых для производства игр серии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх