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Байден не признает ничьи «красные линии» в отношении Украины

Байден не признает ничьи «красные линии» в отношении Украины

Президент США Джо Байден сообщил, что не уважает ничьи «красные линии» в контексте Украины. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов перед тем, как отправиться из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, передает РИА «Новости».

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