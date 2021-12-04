Байден не признает ничьи «красные линии» в отношении Украины

Президент США Джо Байден сообщил, что не уважает ничьи «красные линии» в контексте Украины. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов перед тем, как отправиться из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, передает РИА «Новости».