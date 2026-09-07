Цифровой рубль, единый QR-код и каникулы для многодетных: как сентябрьские нововведения повлияют на кошельки

С 1 сентября Россия вступила в новую финансовую эру. Банк России и профильные ведомства запустили сразу несколько масштабных изменений - от цифрового рубля до ипотечных каникул для многодетных.
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