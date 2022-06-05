Запад затягивает конфликт: Путин объяснил "возню" США вокруг военных поставок Украине

Российская Федерация сделает свои выводы в случае поставок Западом ракет большей дальности украинской стороне – ВВС России начнут атаковать объекты, которые пока что обходит стороной, указал глава РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва.
Российская Федерация сделает свои выводы в случае поставок Западом ракет большей дальности украинской стороне – ВВС России начнут атаковать объекты, которые пока что обходит стороной, указал глава РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва.
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