Telegram стал главным инструментом мошенников: как себя обезопасить?

Сегодня основным инструментом в руках мошенниках является мессенджер Telegram, предупредили в МВД. Как себя обезопасить? Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ Антона Немкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии