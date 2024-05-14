Уж не знаю верить этому или нет, но СМИ наперебой сообщают, что рынок труды и рынок зарплат в России переживают революционный период.
Зарплаты скачут галопом. Не могут найти шлифовщика по металлу на 400 тыс руб
Комментарии
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Александр Николаевич
ОКЕАН...МОРЕ - Это бесподобно, когда "на море качка" 10 баллов и все повара "в отрубе" мы ловили полуживых уток, разбившихся о надстройки и "варили" в постном масле в привязанной проволокой к плите кастрюле, это была уже не романтика, а выживание...
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8 час.
Александр Николаевич
Оч. сл. вопрос. В шуточку можно сказать, что тоже "внедрял рац. предложения..." как нужно уважать природные ресурсы Родины... Большей частью через рамку или оптику прицелов.
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8 час.
Natalija Osminina
У меня все родственники ходили по морям, даже работали на китобойной флотилии "Слава".
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7 час.
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