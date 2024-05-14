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Зарплаты скачут галопом. Не могут найти шлифовщика по металлу на 400 тыс руб

Зарплаты скачут галопом. Не могут найти шлифовщика по металлу на 400 тыс руб

Уж не знаю верить этому или нет, но СМИ наперебой сообщают, что рынок труды и рынок зарплат в России переживают революционный период.

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Комментарии
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Александр Николаевич
ОКЕАН...МОРЕ - Это бесподобно, когда &quot;на море качка&quot; 10 баллов  и все повара &quot;в отрубе&quot; мы ловили полуживых уток, разбившихся о надстройки и &quot;варили&quot; в постном масле в привязанной проволокой  к плите кастрюле, это была уже не романтика, а выживание...
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