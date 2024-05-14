Зарплаты скачут галопом. Не могут найти шлифовщика по металлу на 400 тыс руб

Александр Николаевич

ОКЕАН...МОРЕ - Это бесподобно, когда "на море качка" 10 баллов и все повара "в отрубе" мы ловили полуживых уток, разбившихся о надстройки и "варили" в постном масле в привязанной проволокой к плите кастрюле, это была уже не романтика, а выживание...