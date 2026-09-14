Канадский транзит

Итоги визита Зеленского в Канаду позволяют по-новому взглянуть на канадско-европейские договоренности по закупках вооружений в рамках SAFE Изображение: БелВПО Отметим, что, судя по всему, главным итогом встречи стало не подписание между странами декларации о 100-летнем партнерстве, а заключение сделки «по дронам».
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