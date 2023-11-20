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Закон, порядок, государство

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  • Виталий Тарасов
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"Придется выживать": авария в жилом районе Владивостока разозлила людей

"Придется выживать": авария в жилом районе Владивостока разозлила людей

В крупном районе Владивостока произошла авария на теплотрассе. Кадрами поделились очевидцы в tg — канале vtoryakvdk (18+).

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Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ.  А  что  говорил  дедушка,  -  Владимир  Ильич  Ленин?   -   Жёсткий  контроль  и  учёт,  жёсткий  контроль  и  учёт. -  ещё  раз, -  жёсткий  контроль  и  учёт, -   рабочих  и  крестьян  над  всем  -  всё  должно  опираться  на  ПРИНЦИП  МАТЕРИАЛЬНОЙ  ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ,  -  и,  что  на  данном  этапе  основным  источником  удовлетворения  материальных  и  культурных  потребностей  трудящихся  является  оплата  по  труду.   Только  после  того,  когда  наступит  изобилие  материальных  и  культурных  благ,  когда  труд  превратится  для  всех  членов  общества  в  первую  жизненную  потребность, -  завершится  переход  к  новому  обществу,  -  но,   ещё  необходимо  воспитать  нового  человека  этого  общества - ( а  кто  должен  воспитать  этого  -  нового  человека,  -  В. И. Ленин,  - думаю  сильно ошибался,  что - то  он  не  продумал?)
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