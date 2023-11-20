"Придется выживать": авария в жилом районе Владивостока разозлила людей

ВТ

Виталий Тарасов

ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. А что говорил дедушка, - Владимир Ильич Ленин? - Жёсткий контроль и учёт, жёсткий контроль и учёт. - ещё раз, - жёсткий контроль и учёт, - рабочих и крестьян над всем - всё должно опираться на ПРИНЦИП МАТЕРИАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, - и, что на данном этапе основным источником удовлетворения материальных и культурных потребностей трудящихся является оплата по труду. Только после того, когда наступит изобилие материальных и культурных благ, когда труд превратится для всех членов общества в первую жизненную потребность, - завершится переход к новому обществу, - но, ещё необходимо воспитать нового человека этого общества - ( а кто должен воспитать этого - нового человека, - В. И. Ленин, - думаю сильно ошибался, что - то он не продумал?)