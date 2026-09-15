Надежда Сысоева и Агния Кузнецова в спектакле «Сейчас все так живут» в Театре Терезы Дуровой

Премьерные показы трагикомедии «Сейчас все так живут» по пьесе Александра Малюгина запланированы на 13 и 27 октября 2026 года в Театре Терезы Дуровой.
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