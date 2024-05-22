Кризис квантовой модели Вселенной. Из книги "Пульсирующая Вселенная" Николая Горькавого

﻿﻿Во все, во что вы действительно верите, это существует. Джеймс Джойс. «Улисс» Учитывая правдоподобие вечной инфляции, я считаю, что любая космология, которая не ведет к вечному умножению Вселенной, вскоре станет считаться неправдоподобной, как вид бактерий, который не может размножаться.