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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Коламбуса» о Воронкове: «В нем нет страха, он крупный парень. Может забивать, у него хорошие руки, он играет правильно»

В матче против «Оттавы» (4:2) Дмитрий Воронков отметился голом, который стал для него 5-м в сезоне. Он также поучаствовал в словестной перепалке с Брэди Ткачаком.

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