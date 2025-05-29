Россия предлагает Украине продолжить прямые переговоры в Стамбуле 2 июня -- глава МИД РФ

Москва, 28 мая /Синьхуа/ -- Россия готова предоставить украинским переговорщикам свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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