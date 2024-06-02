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  • ninikooo Митусова
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  • ninikooo Митусова
    Шиза!!! Безголосая, да еще и полуголая- это в ее стиле… организаторам/ миллионные штрафа за такое неуважение к публик...Бузова выступила ...

Бузова выступила на концерте в День защиты детей в БДСМ-образе

Бузова выступила на концерте в День защиты детей в БДСМ-образе

Певица спровоцировала скандал своим выступлением на VK Fest в Уфе. Ее наряд был похож на одежду для БДСМ-вечеринок.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Шиза!!! Безголосая, да еще и полуголая- это в ее стиле… организаторам/ миллионные штрафа за такое неуважение к публике. Бедные дети- это чучело будет приходить к ним по снах вместо бабайки.
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1 час.
ninikooo Митусова
Г- да Любимова, Министр « культурки», не Вы ли были организатором этом паскудства?!
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1 час.
лл
лина любимцева
Шалавы уже совсем оборзели...
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