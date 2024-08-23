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350 атлетов примут участие в тюменском чемпионате по дзюдо

350 атлетов примут участие в тюменском чемпионате по дзюдо

В период с 24 и 25 августа в Тюмени в спортивном комплексе  «Центр подготовки спортивного резерва »Тюмень-дзюдо" состоится проведение всероссийского чемпионата по дзюдо среди ветеранов данного вида спорта.

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