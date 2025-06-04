Четырех косуль выбросили из окна машины браконьеры в Новосибирской области

Татарская прокуратура утвердила обвинение в отношении 3-х местных жителей. Мужчины обвиняются в незаконной охоте с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительному сговору.
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