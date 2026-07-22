Аргументы недели Дело о некачественной армейской тушенке может получить продолжение Не забыли ещё о масштабном деле по поводу снабжения нашей армии некачественной тушенкой и связанных с этим махинациях? Так вот, ныне появилась информация, что одному из главных фигурантов дела бывшему главе продовольственного департамента Минобороны Виктору Таразевичу грозит еще одна коррупционная статья.
Дело о некачественной армейской тушенке может получить продолжение
Комментарии
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туся петрова
😡😡😡
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1 м.
Наталия
Вся эта публика "заработала " свои миллионы на крови и жизнях наших бойцов. Но нет у нас закона КРОВЬ ЗА КРОВЬ и ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ. Поэтому отделается не самым большим сроком и не полной конфискацией. А ведь если бы все, наворованное этими вурдалаками, потратить на обеспечение необходимым наши воюющие подразделения, не пришлось бы открывать сборы с населения на дроны, пикапы и пр.
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1 м.
ШН
Шеин Никита
Почему может получить продолжение? Должно! И почему Шойгу за это не отвечает?
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1 м.
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