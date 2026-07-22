Дело о некачественной армейской тушенке может получить продолжение

Наталия

Вся эта публика "заработала " свои миллионы на крови и жизнях наших бойцов. Но нет у нас закона КРОВЬ ЗА КРОВЬ и ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ. Поэтому отделается не самым большим сроком и не полной конфискацией. А ведь если бы все, наворованное этими вурдалаками, потратить на обеспечение необходимым наши воюющие подразделения, не пришлось бы открывать сборы с населения на дроны, пикапы и пр.