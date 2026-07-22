Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 003 подписчика

Дело о некачественной армейской тушенке может получить продолжение

Дело о некачественной армейской тушенке может получить продолжение

Аргументы недели Дело о некачественной армейской тушенке может получить продолжение Не забыли ещё о масштабном деле по поводу снабжения нашей армии некачественной тушенкой и связанных с этим махинациях? Так вот, ныне появилась информация, что одному из главных фигурантов дела бывшему главе продовольственного департамента Минобороны Виктору Таразевичу грозит еще одна коррупционная статья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
туся петрова
😡😡😡
Ответить
1 м.
Наталия
Вся эта публика &quot;заработала &quot; свои миллионы на крови и жизнях наших бойцов. Но нет у нас закона КРОВЬ ЗА КРОВЬ и ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ. Поэтому отделается не самым большим сроком и не полной конфискацией. А ведь если бы все, наворованное этими вурдалаками, потратить на обеспечение  необходимым наши воюющие подразделения, не пришлось бы открывать сборы с населения на дроны, пикапы и пр.
Ответить
1 м.
ШН
Шеин Никита
Почему может получить продолжение? Должно! И почему Шойгу за это не отвечает?
Ответить
1 м.