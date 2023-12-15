Признаки эпидемии гриппа и ОРВИ отмечаются в 36 городах РФ

Global Look Press/Jochen Tack/imageBROKER.com В 36 крупных российских городах эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20% и более, сообщили "Известия" в пятницу, 15 декабря, со ссылкой на данные НИИ гриппа.
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