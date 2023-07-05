Как Запад обвиняет другие страны в собственных грехах

«Россия создает кустарную индустрию новых цифровых средств наблюдения для подавления внутренней оппозиции войне на Украине», – ни много ни мало цитата из статьи, размещенной сегодня на передовице издания The New York Times Источник: theintercept.
«Россия создает кустарную индустрию новых цифровых средств наблюдения для подавления внутренней оппозиции войне на Украине», – ни много ни мало цитата из статьи, размещенной сегодня на передовице издания The New York Times Источник: theintercept.
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