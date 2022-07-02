В Армавире погиб подросток: тело обнаружили утром на дорогествия

Полицейские выяснили, что 14-летний парень приехал на каникулы к дедушке. По версии следствия во время утренней пробежки подростку стало плохо, он достал телефон, чтобы позвонить и попросить о помощи, но не успел.
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