ВК Пресс

152 подписчика

В Армавире погиб подросток: тело обнаружили утром на дорогествия

В Армавире погиб подросток: тело обнаружили утром на дорогествия

Полицейские выяснили, что 14-летний парень приехал на каникулы к дедушке. По версии следствия во время утренней пробежки подростку стало плохо, он достал телефон, чтобы позвонить и попросить о помощи, но не успел.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх