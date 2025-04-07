Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. Это стало традицией с 1950 года. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами.
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