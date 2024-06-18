Спорт Ресифи — Новоризонтино: прогноз на матч 25 июня 2024 года, Серия В

Дата встречи: 24 июня 2024 годаМесто проведения: Арена Пернамбуку Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч Превью матча: В 12 туре турнира «Серия B» Спорт Ресифи примет на своем поле команду Новоризонтино.
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