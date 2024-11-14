Началось формирование второго потока обучения на программе «Время героев»

Решение о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе «Время героев» приняли члены Общественного совета программы на очередном заседании, сообщает 14 ноября пресс-служба совета на сайте программы.
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