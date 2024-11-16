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Мода и Шоу-бизнес

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Режиссер Большого театра Всеволод Немоляев чувствует себя неплохо, его выпишут через пару дней — сестра

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева подтвердила Агентству городских новостей «Москва», что ее сводный брат, режиссер Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Всеволод Немоляев может выписаться из больницы через пару дней.

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