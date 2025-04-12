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Царьград

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Лукашенко: Украине нечего искать в ЕС — рынки уже поделены

Лукашенко: Украине нечего искать в ЕС — рынки уже поделены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина не найдет своего места в ЕС, отметив, что европейские рынки уже заняты, а истинные перспективы для Украины лежат в сотрудничестве с Россией и её союзниками.

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