Дирекция дорог Рязанской области объявила тендеры на поддержание в чистоте светофоров

Дирекция дорог Рязанской области объявила два тендера на общую начальную цену контракта около 41,5 млн рублей на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог.
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