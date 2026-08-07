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Рязанские новости

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Дирекция дорог Рязанской области объявила тендеры на поддержание в чистоте светофоров

Дирекция дорог Рязанской области объявила тендеры на поддержание в чистоте светофоров

Дирекция дорог Рязанской области объявила два тендера на общую начальную цену контракта около 41,5 млн рублей на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог.

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