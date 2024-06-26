Рябков: Россия рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада

Решения такого рода принимаются на самом высоком уровне Россия среди прочих мер рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений со странами Запада в ответ на антироссийские действия, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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