13,04,25 Красноармейск - Зелёное Активные боевые действия в районе Красноармейска. Атака ВСУ мотострелковым подразделение в направлении позиций ВС РФ в посёлке Зелёное.
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13,04,25 Красноармейск - Зелёное Активные боевые действия в районе Красноармейска. Атака ВСУ мотострелковым подразделение в направлении позиций ВС РФ в посёлке Зелёное.
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