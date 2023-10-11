Как остановить вымирание русского народа?

Проблема абортов - третична! На первом месте - проблема массовых разводов! Люди боятся детей из-за того, что СОВСЕМ нет уверенности в том, что семья не развалится, скорее наоборот. Потому, есть смысл сфокусировать внимание на том, что лежит в корне возникновения мотивации к разводам. А это значит в первую очередь задуматься о том, что ИСХОДНО приводит к возникновению мотивации к образованию семьи, а ЗАТЕМ куда-то деваясь?

Владимир Алтайцев

Не там все ищут проблему упадка деторождения. Люди боятся заводить детей из страха. перед будущим. Сейчас миллионы живут на съёмных у частника квартирах. Какой тут ребёнок, когда сам не знаешь, где завтра жить будешь, если хозяин тебя попросит освободить квартиру. А ипотека многим не по карману под такие грабительские проценты.Условно квартира стоит 3 миллиона, а по ипотеке тебе за 20 лет придётся уплатить 6 миллионов. И какие тут дети?А если бы государство предоставляло квартиры с их последующим выкупом под 2-3% годовых, а не под 12% сейчас, тогда бы квартира изменилась.А если бы при рождении третьего ребёнка квартира вообще бы стала своей, то демография поползла бы вверх.