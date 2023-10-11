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  • Владимир Алтайцев
    Не там  все  ищут проблему  упадка  деторождения. Люди  боятся  заводить детей из страха. перед будущим. Сейчас милли...Как остановить вы...
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Как остановить вымирание русского народа?

Как остановить вымирание русского народа?

В понедельник, 9 октября, в Общественной палате России состоялись общественные слушания «О необходимости разработки стратегии демографической безопасности в свете реализации указа Президента России "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"», сообщает Царьград.

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Комментарии
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Воробей
Проблема абортов - третична! На первом месте - проблема массовых разводов! Люди боятся детей из-за того, что СОВСЕМ нет уверенности в том, что семья не развалится, скорее наоборот. Потому, есть смысл сфокусировать внимание на том, что лежит в корне возникновения мотивации к разводам. А это значит в первую очередь задуматься о том, что ИСХОДНО приводит к возникновению мотивации к образованию семьи, а ЗАТЕМ куда-то деваясь?
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18 час.
Владимир Алтайцев
Не там  все  ищут проблему  упадка  деторождения. Люди  боятся  заводить детей из страха. перед будущим. Сейчас миллионы  живут на съёмных у  частника  квартирах. Какой  тут ребёнок, когда сам не  знаешь, где  завтра  жить будешь, если хозяин тебя  попросит освободить квартиру. А ипотека  многим не по  карману под такие грабительские проценты.Условно  квартира стоит 3 миллиона, а по ипотеке  тебе за 20 лет придётся  уплатить 6 миллионов. И какие тут дети?А если бы государство  предоставляло квартиры с их последующим выкупом под  2-3% годовых, а не под  12%  сейчас, тогда  бы квартира изменилась.А если бы  при рождении третьего ребёнка  квартира  вообще  бы стала своей, то демография  поползла  бы вверх.
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17 час.

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