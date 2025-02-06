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Маркетплейс из США Inspire Uplift перестал отправлять гражданам РФ деньги за проданные товары

Маркетплейс из США Inspire Uplift перестал отправлять гражданам РФ деньги за проданные товары

Inspire Uplift для многих россиян стал альтернативой продажам на eBay и Etsy после 2022 года. Проблемы с этим маркетплейсом возникают не впервые, а его учредитель, гражданин США, может быть замешан в шантаже и торговле личной информацией американских гражданАмериканский маркетплейс задолжал российским продавцам десятки миллионов рублей.

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