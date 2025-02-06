Маркетплейс из США Inspire Uplift перестал отправлять гражданам РФ деньги за проданные товары

Inspire Uplift для многих россиян стал альтернативой продажам на eBay и Etsy после 2022 года. Проблемы с этим маркетплейсом возникают не впервые, а его учредитель, гражданин США, может быть замешан в шантаже и торговле личной информацией американских гражданАмериканский маркетплейс задолжал российским продавцам десятки миллионов рублей.
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